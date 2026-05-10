Elezioni Ordine degli Ingegneri – Il presidente uscente Cosimo Pescatore presenta la squadra “Continuità e Futuro per il Territorio”



Elezioni 2026 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi: il presidente uscente Cosimo Pescatore presenta la squadra “Continuità e Futuro per il Territorio”

In vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brindisi per il quadriennio 2026–2030, in programma il 14 e 15 maggio 2026, il presidente uscente, Cosimo Pescatore, presenta ufficialmente la squadra “Continuità e Futuro per il Territorio”.

Una lista composta da professionisti provenienti da diverse esperienze e settori dell’ingegneria, uniti dalla volontà di proseguire il percorso avviato negli ultimi anni e di rafforzare il ruolo dell’Ordine come punto di riferimento per la categoria e per il territorio provinciale.

“Continuità e Futuro per il Territorio” nasce con l’obiettivo di coniugare esperienza, competenza e innovazione, valorizzando il contributo di tutte le professionalità presenti all’interno dell’Ordine e promuovendo una visione condivisa dello sviluppo professionale e territoriale.

La squadra candidata a sostegno di Cosimo Pescatore è composta da:

Elisa Caramia

Giuditta Moro

Carmelo Sportillo

Luca vergine

Pietro Cafaro

Dario Pio Mancino

Maria Giannotto

Giandomenico Savoia

Roberto Melpignano

Francesca Sasso

Il gruppo punta a dare continuità al lavoro svolto sul fronte della formazione professionale, del dialogo con le istituzioni, della valorizzazione dei giovani professionisti e della promozione di temi strategici quali innovazione, sostenibilità, sicurezza e sviluppo del territorio.

“Vogliamo costruire un Ordine sempre più vicino agli iscritti, capace di rappresentare tutte le sensibilità professionali e di affrontare con competenza le sfide che attendono il mondo dell’ingegneria”, dichiara il candidato presidente Cosimo Pescatore.

Lo slogan scelto dalla lista, “Tutta la provincia, un’unica visione”, sintetizza l’obiettivo di creare una rappresentanza ampia, inclusiva e orientata al futuro dell’intera comunità professionale brindisina.