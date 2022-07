ELEZIONI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – CENTRO DESTRA ANCORA SPACCATO

Le segreterie cittadine di FI, Lega, Idea per Brindisi e Udc in vista della elezione dell’ufficio di presidenza del Consiglio comunale previsto nell’ odg di lunedi 25 luglio c.a., decidono, di comune e leale accordo, di candidare per la elezione alla carica di vicepresidente il consigliere comunale e capogruppo di Idea (già Presidente del Consiglio Comunale) Luciano Loiacono, politico moderato di lungo corso nonché persona di provata esperienza consiliare con ottima conoscenza delle leggi e dei regolamenti comunali .

Segreteria Cittadina F.I.

Livia Antonucci

Segreteria cittadina Lega

Cosimo DE MICHELE

Segreteria cittadina Idea per Brindisi

Claudio Niccoli

Segreteria cittadina Udc

Abele Carruezzo