Elezioni Provincia BR, Caroli (FdI): Risultato Caforio importante, proseguire nel segno dell’unità del centrodestra*

Comunicato del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luigi Caroli, “Il risultato ottenuto ieri da Angelo Caforio ha sicuramente superato anche le migliori aspettative. Il centrodestra in provincia di Brindisi conferma il suo percorso di crescita. Le certezze del centrosinistra e del ‘sistema politico creato intorno alla figura del presidente del Consiglio regionale Toni Matarrelli iniziano a venir meno. E se non fosse stato per ormai poche realtà simbolo ‘del potere atavico’ del centrosinistra il risultato sarebbe stato diverso. Il messaggio di Caforio, diretto ad incidere su quelle che sono le problematiche delle comunità brindisine, ha riscosso ampio apprezzamento, per una proposta seria e concreta, fatta da un sindaco autonomo e capace. Caforio a differenza di Ciccarese, non ha ‘padrini e padroni’ politici o di seconda rappresentanza, ma ha una coalizione, quella di centrodestra, che con serietà lo ha convintamente sostenuto. Fratelli d’Italia ha apprezzato il suo equilibrio, la sua conoscenza dei problemi ed il suo impegno, in queste settimane e per quanto sta facendo per la comunità. Ciccarese lasci perdere le dinamiche interne al centrosinistra e metta al centro della sua agenda le problematiche di questa provincia: c’è un comparto agricolo in ginocchio a causa della xylella; c’è un problema legato alla sicurezza stradale in tanti comuni. Inoltre è necessario un focus sulle scuole di competenza della Provincia. Su queste problematiche si faccia fronte comune per dare le risposte alle comunità”.