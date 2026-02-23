Facebook Instagram
Elezioni Provincia – Presentata la lista “Comunità protagoniste” a sostegno di Pomes

Presentata la lista di candidati consiglieri provinciali a sostegno del candidato presidente Angelo Pomes (Sindaco di Ostuni).

Ne fanno parte i sindaci di Fasano Francesco Zaccaria, di Carovigno Massimo Lanzilotti, di Cisternino Lorenzo Perrini, di Torchiarolo Elio Ciccarese, di San Pietro V. co Maria Lucia Argentieri, di Cellino San Marco Marco Marra e poi i consiglieri comunali Denise Aggiano di Brindisi, Marilia Fumarola di San Michele, Carmine Brogna di San Donaci, Nicola Cavallo di Francavilla, Daniela Capone di Oria e Agnese Cavallone di Erchie.

