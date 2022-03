ELEZIONI PROVINCIALI – ALLE 12 HA VOTATO CIRCA IL 60%

Elezioni provinciali: alle 12.00 si sfiora il 60%

E’vicina al 60% alle 12.00 la percentuale dei votanti alle elezioni provinciali per il nuovo presidente. In lizza ci sono l’attuale presidente facente funzioni, on. Toni Matarrelli per il centro sinistra e Angelo Palmisano, sindaco di Ceglie Messapica per il centrodestra. Al voto sono chiamati tutti i sindaci e tutti i consiglieri comunali del territorio provinciale, tranne quell dei comuni di Ostuni e Carovigno perché commissariati. Le operazioni di voto si concluderanno alle 20.00. Subito dopo ci sarà lo scrutinio delle schede con la proclamazione del presidente dell’Ente. L’andamento del voto e lo scrutinio delle schede potranno essere seguiti sul sito della Provincia www.provincia.brindisi.it