Elezioni provinciali Brindisi, Gioia (Prossima): “Auguri a Elio Ciccarese. Determinante il ruolo del civismo e di Prossima per il risultato finale”

Nota di Tommaso Gioia, consigliere regionale di Prossima

​“Desidero rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro al neo-eletto presidente della Provincia di Brindisi, Elio Ciccarese. La guida dell’ente provinciale rappresenta un presidio strategico per il nostro territorio, chiamato ad affrontare sfide cruciali in materia di edilizia scolastica, viabilità, infrastrutture e sviluppo sostenibile», dichiara il Consigliere Regionale Tommaso Gioia.

​Questo risultato dimostra con chiarezza quanto sia stato determinante il valore del civismo e l’impegno profuso dal movimento Prossima su tutto il territorio provinciale. Il gruppo Prossima è già presente in Provincia con la consigliera Daniela Capone. Rivendico con orgoglio il contributo determinante fornito dai nostri amministratori e da tutte le forze civiche e di centro-sinistra che hanno scelto di mettersi in gioco con responsabilità e visione di futuro. ​Continueremo a lavorare con la massima dedizione affinché la sinergia tra la Regione Puglia, la Provincia e i singoli Comuni resti solida, trasparente e costantemente orientata all’interesse delle nostre comunità e alla tutela dei diritti di tutti i cittadini del Brindisino”.