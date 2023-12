ELEZIONI PROVINCIALI, CAROLI A QUARTA: SARÀ MIA PREMURA INFORMARE GIORGIA E ARIANNA MELONI DI QUANTO STA ACCADENDO IN FDI

“Il consigliere comunale di Brindisi, Roberto Quarta, si chiede cosa pensa Giorgia Meloni di quanto è accaduto in occasione delle elezioni provinciali di Brindisi…

“Stia sereno, sarà mia premura informare, quanto prima sia Giorgia, sia Arianna Meloni, in qualità di responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, per raccontare loro cosa sta accadendo a Brindisi da circa un anno a questa parte, fino all’ultimo atto che ci ha non fatto eleggere un altro consigliere provinciale, quello di Brindisi, il primo dei non eletti Mario Borromeo, per un solo voto! E ribadisco per un solo voto… a buon intenditor poche parole.

“Subito dopo e stando alle norme del regolamento del partito saranno avviate le procedure per valutare la permanenza di chi non solo non punta a far crescere Fratelli d’Italia, ma a minare la sua credibilità dal suo interno.”