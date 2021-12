ELEZIONI PROVINCIALI, DE MOLA (FI): “AUGURI AL NEO ELETTO MICHELE LARICCIA”

La dirigente provinciale del partito azzurro commenta l’esito del voto per la provincia di Brindisi

All’indomani dell’esito delle elezioni provinciali per il territorio di Brindisi, che si sono tenute sabato scorso, giunge il commento del dirigente provinciale di Forza Italia, Laura De Mola, che ringrazia Vittorio Zizza, coordinatore regionale della Lega, che ha contribuito alla formazione della lista “Brindisi Libera”.

“Ritengo opportuno – commenta De Mola – ringraziare tutti coloro che hanno rispettato gli impegni presi, sostenendo la proposta di Forza Italia e dunque la lista “Brindisi Libera”, dimostrando lealtà e ineguagliabile lavoro di squadra. Pertanto rivolgo a Vittorio Zizza (Lega), un ringraziamento speciale per aver contribuito alla formazione della medesima lista. Ringrazio inoltre i colleghi coordinatori Claudio Niccoli (Idea per Brindisi) e Paolo Chiantera (UDC Brindisi) per il chiaro supporto esterno ricevuto. Un augurio inoltre lo rivolgo a Michele Lariccia, neo eletto consigliere provinciale, certa che sarà un ottimo interlocutore per tutto il nostro territorio”.