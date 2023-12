ELEZIONI PROVINCIALI – LA SODDISFAZIONE DEL PD

Siamo molto soddisfatti dell’apporto che con la lista “Democratici e Progressisti” abbiamo dato all’importante affermazione del centrosinistra in Provincia di Brindisi. Aver ulteriormente rinforzato la maggioranza in consiglio provinciale, che dagli otto consiglieri eletti nel 2021 passa ai nove eletti ieri, conferma il peso e il ruolo decisivo che l’alleanza tra civici, partiti e movimenti politici del centrosinistra ha per il governo del nostro territorio. Tanto più che questa vittoria arriva dopo le amministrative della scorsa primavera e dimostra che i rapporti di forza nei nostri Comuni si sono ulteriormente spostati a vantaggio del centrosinistra. Un dato, questo, che allo stesso tempo ci inorgoglisce e ci carica di grandi responsabilità per l’impegno che occorre continuare a profondere sui tanti temi che attengono allo sviluppo della Provincia di Brindisi. Il consenso raccolto dalla nostra lista, costruita insieme ai socialisti e al Movimento 5 Stelle, ha contribuito in maniera determinante, e oltre le iniziali aspettative, al largo successo del centrosinistra; aver superato, come “Democratici e Progressisti”, la lista di Foza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, eleggendo quattro dei dodici consiglieri provinciali, è un risultato che qualifica ulteriormente la vittoria della nostra coalizione attribuendole un chiaro segno politico. In questo quadro siamo riusciti a confermare la presenza di tre rappresentanti del Partito Democratico in Consiglio Provinciale, un ottimo risultato, tutt’altro che scontato, per il quale ringraziamo tutte le nostre candidate e tutti i nostri candidati, e che utilizzeremo attraverso i nostri eletti Antonella Vincenti, Alessandra Latartara e Giuseppe Ventrella, per dare un contributo importante al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle linee programmatiche di mandato del Presidente della Provincia.

Partito Democratico – Federazione di Brindisi