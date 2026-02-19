Elezioni provinciali – L’appello di 10 Sindaci a sostegno di Pomes

In vista delle imminenti elezioni provinciali, si sono riuniti i Sindaci della coalizione
delle forze civiche e politiche alla base della maggioranza uscente in seno al
Consiglio Provinciale. Partendo da una valutazione positiva sull’esperienza
amministrativa che si sta concludendo, dal confronto è emersa la volontà di dare
continuità ad un percorso che ha visto l’Ente Provincia svolgere una fondamentale
funzione di coordinamento e supporto ai comuni, tanto sul piano amministrativo
quanto sul piano della programmazione e della equa gestione delle risorse in materie
di cruciale importanza come l’edilizia scolastica e l’ampliamento, l’adeguamento e la
messa in sicurezza di importanti strade provinciali lungo tutto il territorio. Forte è la
volontà di utilizzare al meglio gli investimenti già programmati e incardinati nel
bilancio e nel piano triennale delle opere pubbliche a partire dai programmi
straordinari di manutenzione della rete viaria a valere sul quinquennio 2025/2029
(complessivamente 9.300.000€), quelle derivanti dai bandi P.O.R per la bonifica di
aree inquinate ed in particolare per gli interventi di caratterizzazione delle acque di
falda nell’area “Autigno/Formica/Mascava” e della ex discarica ubicata a San
Pancrazio Salentino. In tema di pianificazione, sviluppo e gestione del patrimonio di
fondamentale importanza è riprendere il processo di formazione del Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale e puntare sulla riqualificazione del sito
della Cittadella della Ricerca, cosi come continuare ad affermare la funzione
fondamentale dell’Ente sui tavoli istituzionali impegnati sui temi della conversione
ecologica e della transizione energetica che impattano notevolmente sull’economia di
Brindisi e dell’intera comunità Provinciale.
Dal confronto è inoltre emerso come garanzia di prosecuzione di questo percorso
virtuoso possa essere la candidatura alla carica di Presidente della Provincia del
Sindaco di Ostuni Angelo Pomes, candidatura, questa, avanzata dal partito
democratico e sostenuta unanimemente dai Sindaci che hanno partecipato
all’incontro. Questa proposta vuole essere un contributo rivolto a tutte le espressioni
della maggioranza che dal 2014 amministra la Provincia, teso a ricostruire l’unità
della coalizione con la quale, in occasione delle ultime elezioni per il rinnovo del
consiglio provinciale, si è conseguito lo straordinario risultato di eleggere nove dei
dodici consiglieri provinciali eletti.
Ribadendo il pieno sostegno alla candidatura di Angelo Pomes, i sottoscritti Sindaci
auspicano che nelle prossime possano unirsi a sostegno di questa proposta tutte le
espressioni della maggioranza uscente per proseguire il buon lavoro fatto al governo
della Provincia di Brindisi
Francesco Zaccaria Sindaco di Fasano
Edmondo Moscatelli Sindaco di San Pancrazio Salentino
Maria Lucia Argentieri Sindaca di San Pietro Vernotico
Elio Ciccarese Sindaco di Torchiarolo
Massimo Lanzillotti Sindaco di Carovigno
Marco Marra Sindaco di Cellino San Marco
Antonello Denuzzo Sindaco di Francavilla Fontana
Mino Maiorano Sindaco di Latiano
Giancarlo Miccoli Sindaco di San Donaci
Lorenzo Perrini Sindaco di Cisternino