Elezioni provinciali – L’appello di 10 Sindaci a sostegno di Pomes



In vista delle imminenti elezioni provinciali, si sono riuniti i Sindaci della coalizione

delle forze civiche e politiche alla base della maggioranza uscente in seno al

Consiglio Provinciale. Partendo da una valutazione positiva sull’esperienza

amministrativa che si sta concludendo, dal confronto è emersa la volontà di dare

continuità ad un percorso che ha visto l’Ente Provincia svolgere una fondamentale

funzione di coordinamento e supporto ai comuni, tanto sul piano amministrativo

quanto sul piano della programmazione e della equa gestione delle risorse in materie

di cruciale importanza come l’edilizia scolastica e l’ampliamento, l’adeguamento e la

messa in sicurezza di importanti strade provinciali lungo tutto il territorio. Forte è la

volontà di utilizzare al meglio gli investimenti già programmati e incardinati nel

bilancio e nel piano triennale delle opere pubbliche a partire dai programmi

straordinari di manutenzione della rete viaria a valere sul quinquennio 2025/2029

(complessivamente 9.300.000€), quelle derivanti dai bandi P.O.R per la bonifica di

aree inquinate ed in particolare per gli interventi di caratterizzazione delle acque di

falda nell’area “Autigno/Formica/Mascava” e della ex discarica ubicata a San

Pancrazio Salentino. In tema di pianificazione, sviluppo e gestione del patrimonio di

fondamentale importanza è riprendere il processo di formazione del Piano

Territoriale di Coordinamento Provinciale e puntare sulla riqualificazione del sito

della Cittadella della Ricerca, cosi come continuare ad affermare la funzione

fondamentale dell’Ente sui tavoli istituzionali impegnati sui temi della conversione

ecologica e della transizione energetica che impattano notevolmente sull’economia di

Brindisi e dell’intera comunità Provinciale.

Dal confronto è inoltre emerso come garanzia di prosecuzione di questo percorso

virtuoso possa essere la candidatura alla carica di Presidente della Provincia del

Sindaco di Ostuni Angelo Pomes, candidatura, questa, avanzata dal partito

democratico e sostenuta unanimemente dai Sindaci che hanno partecipato

all’incontro. Questa proposta vuole essere un contributo rivolto a tutte le espressioni

della maggioranza che dal 2014 amministra la Provincia, teso a ricostruire l’unità

della coalizione con la quale, in occasione delle ultime elezioni per il rinnovo del

consiglio provinciale, si è conseguito lo straordinario risultato di eleggere nove dei

dodici consiglieri provinciali eletti.

Ribadendo il pieno sostegno alla candidatura di Angelo Pomes, i sottoscritti Sindaci

auspicano che nelle prossime possano unirsi a sostegno di questa proposta tutte le

espressioni della maggioranza uscente per proseguire il buon lavoro fatto al governo

della Provincia di Brindisi

Francesco Zaccaria Sindaco di Fasano

Edmondo Moscatelli Sindaco di San Pancrazio Salentino

Maria Lucia Argentieri Sindaca di San Pietro Vernotico

Elio Ciccarese Sindaco di Torchiarolo

Massimo Lanzillotti Sindaco di Carovigno

Marco Marra Sindaco di Cellino San Marco

Antonello Denuzzo Sindaco di Francavilla Fontana

Mino Maiorano Sindaco di Latiano

Giancarlo Miccoli Sindaco di San Donaci

Lorenzo Perrini Sindaco di Cisternino