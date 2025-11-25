Elezioni regionali – Legambiente: vince Decaro, il sindaco green di Bari

Legambiente Puglia esprime soddisfazione per l’esito della tornata elettorale che ha portato la vittoria ad Antonio Decaro, nel segno della continuità amministrativa.

Da sindaco, Decaro si è ampiamente dimostrato all’altezza del ruolo, ma soprattutto ha dimostrato come concetti come sostenibilità, verde urbano e ambiente possano ricoprire un giusto spazio in una città moderna come Bari, migliorando la qualità dell’aria e della vita di una comunità, fino a rappresentare un modello di capitale europea aperta al mondo.

Adesso, questi concetti, il neo presidente Decaro potrà esportarli in una regione che ha bisogno, tra i vari problemi, di ampliare le aree verdi, risolvere la crisi idrica e fermare il consumo del suolo.

Con Emiliano, la Puglia ha fatto molti passi avanti in questi contesti, ma con Decaro alla guida siamo sicuri che la qualità di vita nelle città migliorerà sensibilmente, così come la salute dei cittadini.

Per tutti questi motivi siamo pronti a lavorare insieme per rendere la Puglia una regione modello di sostenibilità e di rispetto dell’ambiente.