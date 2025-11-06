Elezioni regionali. Presentata la lista di Forza Italia

Presentata nel pomeriggio, presso il comitato elettorale di corso Garibaldi 54, la lista per la provincia di Brindisi di Forza Italia. Un mix di candidati giovani e candidati esperti, ma tutti consiglieri comunali delle proprie città dí residenza. Si tratta di Livia Antonucci, Alessio Curto, Lino Luperti, Maria Elena Mauro e Mario Schena. Ha presenziato l’on.Mauro D’Attis, coordinatore regionale del partito azzurro. D’Attis ha sottolineato che il governo di centro destra è molto vicino a Brindisi e lo dimostrano i recenti finanziamenti che sono stati destinati a Brindisi con i fondi di coesione. Si tratta di circa 40 milioni di euro per completare la cittadella dello sport in contrada Masseriola e costruire un nuovo stadio. D’Attis ha poi spiegato i motivi della candidatura di Lino Luperti, che, pur se eletto consigliere di opposizione al Comune di Brindisi, lo ha fatto in una lista civica, di area non lontana dal centro destra. E l’apertura alle liste civiche è un chiaro obiettivo del segretario nazionale Antonio Tajani. Presente la coordinatrice provinciale Laura De Mola.