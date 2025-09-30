Elezioni Rsu/Rls Leonardo Brindisi – L’Ugl Metalmeccanici conquista il 27,87% dei voti e si afferma come forza sindacale crescente

L’UGL Metalmeccanici ha ottenuto un risultato di rilievo in occasione delle recenti

elezioni per il rinnovo della RSU e RLS Leonardo Elicotteri di Brindisi, per la

componente Leonardo Logistic System

La UGL Metalmeccanici ha ottenuto il 27,87% delle preferenze. La fiducia dei

lavoratori è stata rinnovata in particolare al Sig. Dario Roma, rieletto RSU.

Massimo Lorenzo, Segretario Provinciale UGL Metalmeccanici di Brindisi, ha

dichiarato: “Questo risultato è estremamente positivo, in quanto consolida la

presenza dell’UGL Metalmeccanici nella realtà brindisina di Leonardo e conferma

l’ottimo lavoro svolto nel tempo con costanza e serietà.”

Alle considerazioni si è unito il Segretario della UTL di Brindisi, Damiano Flores, che

ha confermato l’importanza del risultato raggiunto e si è complimentato con la

struttura.

Il Vice Segretario Nazionale con delega al Gruppo Leonardo, Adelmo Barbarossa, e

l’operatrice nazionale Vittoria Buccarini, hanno formalizzato il loro plauso: “Ci

complimentiamo con la struttura territoriale di Brindisi per il costante e

professionale lavoro che ha permesso questo esito. Le nostre congratulazioni vanno

in particolare al Sig. Dario Roma, per la riconferma del suo mandato.”

Il Segretario Nazionale UGL Metalmeccanici, Antonio Spera, ha concluso con una

dichiarazione che inquadra il successo in una strategia di crescita più ampia:

“La UGL Metalmeccanici si riconferma in continua espansione nelle varie realtà del

territorio Nazionale, e in particolare all’interno del Gruppo Leonardo, uno dei cardini

del comparto metalmeccanico a livello nazionale. Ringrazio doverosamente tutti i

lavoratori e le lavoratrici che, con il loro voto, hanno riconfermando la fiducia nel

lavoro dei nostri dirigenti sindacali.”