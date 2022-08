ELEZIONI – TURRISI (EUROPA VERDE) – BONELLI CANDIDATO PER I TEMI AMBIENTALI E SOCIALI

Elezioni, Turrisi (Europa Verde): Angelo Bonelli candidato nel nostro collegio per i temi ambientali e sociali che ci affliggono.

Da coportavoce provinciale e componente dell’esecutivo regionale di Europa Verde, sono soddisfatto di come la città di Brindisi e la sua provincia siano rappresentate, da due donne di alto profilo politico, nella lista Alleanza Verdi Sinistra per le prossime elezioni del 25 settembre.

Un lavoro, per quanto mi riguarda cominciato dal 2019, che ha portato ad avere come primo nel listino plurinominale alla camera nel collegio Brindisi-Lecce il coportavoce nazionale di Europa Verde Angelo Bonelli e, nello stesso listino, la consigliera comunale di Brindisi Luana Mia Pirelli. Nel listino plurinominale al Senato, capeggiato da Ilaria Cucchi, a rappresentare il territorio c’è Caterina Marini, di Fasano, la mia omologa coportavoce provinciale (nel partito di Europa Verde le cariche sono doppie, ovvero uomo-donna per tutti i livelli).

Di seguito la composizione ufficiale dei listini:

Collegio Camera plurinominale Brindisi-Lecce P04

1 Angelo Bonelli (nazionale EV);

2 Betta Piccolotti (nazionale SI);

3 Pierpaolo Patti (Lecce SI);

4 Luana Mia Pirelli (Brindisi EV).

Collegio Senato plurinominale Puglia

1 Ilaria Cucchi (nazionale);

2 Domenico Caporusso (nazionale SI);

3 Caterina Marini (Brindisi EV);

4 Vincenzo Puzzovio (Lecce EV).

Come dirigente provinciale e regionale di Europa Verde voglio ringraziare in primo luogo Angelo Bonelli, leader politico nazionale che ha voluto candidarsi in collegi da altri definiti “periferici” e “non sicuri” come quelli di Taranto, Brindisi e Lecce: lo ha fatto per portare a livello nazionale i temi ambientali e sociali che affliggono i nostri territori.

Un grazie va anche a coloro che come me avevano dato disponibilità alla candidatura e che, a causa di scelte politiche, di incastri nella composizione delle liste per rappresentatività di aree geografiche e di genere, hanno fatto un passo di lato dando priorità al progetto, al noi, al bene comune più che all’io.

Il progetto della lista Alleanza Verdi Sinistra è coerente con la storia e le posizioni politiche dei partiti che la compongono. Anche altri hanno preso a parlare di ambiente e di giustizia sociale, ma con proclami più populisti che coerenti con il proprio passato e le proprie posizioni politiche nazionali e internazionali.

La conversione ecologica deve coniugarsi con la lotta alle diseguaglianze: non possono essere più rinviati i diritti sociali e civili, la lotta al cambiamento climatico e lo sviluppo delle energie alternative, il salario minimo, il contrasto al precariato, la redistribuzione degli extra-profitti dall’energia, lo ius scholae, l’integrazione dei migranti, la parità di genere, i diritti della comunità LGBTQ+, le azioni concrete per contrastare caccia e allevamenti intensivi. Oggi più che mai, la lotta per la giustizia sociale e la giustizia ambientale sono strettamente interconnesse e indissolubili.

Coportavoce provinciale e componente dell’esecutivo regionale di Europa Verde

Domenico Turrisi