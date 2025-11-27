Ematologia del Perrino, donazione da Ail Brindisi 

Un nuovo gesto di solidarietà dell’Ail di Brindisi per l’Ematologia dell’ospedale Perrino: questa mattina l’associazione ha donato al reparto due centrifughe per esami del sangue, un fornetto sterilizzatore e 30 aste portaflebo. Ad accogliere la presidente dell’Ail Brindisi, Carla Sergio, il direttore generale della Asl Maurizio De Nuccio, il direttore dell’Ematologia Domenico Pastore e la direttrice del Trasfusionale Antonella Miccoli.

“Sono particolarmente contenta di questa donazione – ha detto Carla Sergio – che rientra in una collaborazione ormai trentennale tra la sezione di Brindisi dell’Ail e il reparto di Ematologia del Perrino. Tra le iniziative, ‘L’ora del tè’, in cui volontari vivono con i pazienti un momento all’insegna della spensieratezza”.

“Con la sua donazione – ha sottolineato Domenico Pastore – l’Ail ci aiuta ulteriormente a migliorare la qualità della vita di pazienti sottoposti a chemioterapia e trapianto. L’associazione, inoltre, offre il supporto della psicologa Angela Bidetti, della biologa nutrizionista Laura Poci e della data manager Ilaria Foggetti”.

“La presenza di Ail all’interno del Perrino – ha detto Maurizio De Nuccio – è una testimonianza forte di solidarietà e vicinanza a pazienti e operatori sanitari. Quando associazioni e istituzioni lavorano insieme possiamo davvero parlare di una sanità che funziona”.