Emergenza isole ecologiche – Quarta: basta inerzia, servono fatti concreti

In oltre due anni di attività della Commissione Ambiente, abbiamo affrontato il problema delle isole ecologiche una miriade di volte. Abbiamo effettuato segnalazioni, svolto sopralluoghi, scritto e riscritto agli uffici competenti, e sollecitato ripetutamente gli assessori che si sono succeduti.

Recentemente ho letto di una reazione, seppur tardiva, che dovrebbe finalmente portare all’attivazione di controlli e all’adozione delle dovute sanzioni. A tal proposito, invito chi di dovere a fornire i dati aggiornati riguardanti il numero di appostamenti, controlli e multe effettuate fino ad oggi.

Le isole ecologiche oggi non sono altro che un residuo di lamierato, veri e propri rifiuti abbandonati. Sono sporche, non funzionanti (ricordo che per l’apertura dello sportello era necessario inserire la tessera sanitaria) e mai state monitorate tramite telecamere come previsto dal capitolato. L’inerzia totale è sotto gli occhi di tutti.

È giunto il momento di smetterla con gli slogan e passare ai fatti concreti. Serve una svolta seria, con persone che inizino a lavorare veramente, lasciando da parte l’avvicinarsi dell’appuntamento elettorale regionale.

Roberto Quarta

Presidente Commissione Ambiente

Città di Brindisi