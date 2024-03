Emergenza rifiuti – adesso basta tolleranza!

E’ possibile che un ente pubblico sia tollerante nei confronti di una società che si è aggiudicata un appalto pubblico così importante come quello della raccolta di rifiuti? Il problema lo ha posto con ricca documentazione l’ex direttore del servizio di raccolta dei rifiuti della città di brindisi Piero Gioia, il quale ha commentato le parole del sindaco Marchionna con cui si ammetteva candidamente di aver avuto, in questi primi sei mesi di appalto, una sorta di tolleranza rispetto alle tante cose scritte nel capitolato d’appalto e non fatte dalla società Teorema.

E allora, se il primo cittadino sostiene che un servizio pubblico non è ancora puntuale, è proprio il caso di assumere comportamenti conseguenti.

Gioia, poi, sottolinea come il lavoro della Teorema sia stato oggetto anche di controllo dei competenti uffici dell’Asl, così come della polizia locale e di quella provinciale. Si parte dai rilievi per aver utilizzato fino ad oggi un cantiere privo di agibilità per poi arrivare alle operazioni di trasferenza effettuate per strada, con la conseguente contaminazione delle aree pubbliche e della falda. E Gioia sottolinea anche la gravità del fatto di aver utilizzato mezzi non idonei e spesso non sufficienti alla effettuazione del servizio. Non c’è traccia, infatti, di mezzi lava cassonetti e di mezzi lava strade, così come non è stata data alcuna notizia alla cittadinanza circa gli interventi di disinfestazione, deblattizzazione, derattizzazione ed antialare. Su tutto questo fino ad oggi la stazione appaltante, cioè il Comune di Brindisi, ha sostanzialmente fatto finta di non vedere, sulla base di una inaccettabile tolleranza di cui sono state informate anche le autorità giudiziarie competenti. E non è tutto: nella sede che sarà utilizzata a partire da domani sono stati effettuati lavori sin dal mese di febbraio senza il rilascio dei necessari permessi e non si hanno notizie circa il possesso dei certificati di agibilità, visto che si tratta di immobili degradati.

Il sindaco sembra aver colto le preoccupazioni di Gioia e quindi ha annunciato pubblicamente una verifica puntuale di tutte le eventuali inadempienze nella esecuzione del servizio. Staremo a vedere.