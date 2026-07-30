Emergenza rifiuti imballaggi di plastica – Brindisi: ordinanza di sospensione dal conferimento da oggi e sino al 3 agosto

Con ordinanza contingibile e urgente adottata oggi, giovedì 30 luglio 2026, il sindaco di Brindisi ha disposto “con decorrenza immediata e sino a lunedì 3 agosto 2026 incluso, salvo ulteriore proroga… la sospensione della raccolta differenziata della frazione di rifiuto costituita dagli imballaggi in plastica (codice EER 15.01.06)” ed ha autorizzato “la Società Teknoservice Srl, affidataria del Servizio di Igiene Urbana del Comune di Brindisi, ad adottare tutte le misure organizzative e operative necessarie” per “l’attuazione dell’ordinanza… assicurando comunque la continuità del servizio pubblico di igiene urbana”.

Il provvedimento si è reso necessario poiché, nelle scorse ore, la società che gestisce l’impianto di recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica, ha comunicato il raggiungimento del limite massimo di stoccaggio autorizzato e la conseguente sospensione di tutti i conferimenti dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti dalla raccolta differenziata urbana, mentre “AGER Puglia ha evidenziato la grave criticità che sta interessando il comparto del trattamento e del recupero dei rifiuti plastici provenienti dalla raccolta differenziata comunale, precisando che la problematica non riveste carattere esclusivamente locale, ma è riconducibile ad una complessa e diffusa situazione di crisi a livello nazionale”. Da parte sua, la Società Teknoservice Srl, considerando “l’impossibilità di conferire la frazione costituita dagli imballaggi in plastica presso l’impianto individuato dall’Amministrazione” ha evidenziato che “la mancata possibilità di effettuare i conferimenti determinerebbe, nel giro di pochi giorni, la saturazione degli automezzi e dei cassoni dedicati alla raccolta della frazione plastica, alcuni dei quali risultano già attualmente colmi del materiale conferito presso i Centri Comunali di Raccolta e raccolto quotidianamente presso le utenze commerciali, con la conseguente impossibilità di impiegare gli stessi mezzi per l’espletamento dei successivi servizi di raccolta”.

Da qui la prescrizione alla cittadinanza brindisina a non conferire la plastica da oggi fino al 3 agosto prossimo.