Emergenza rifiuti – Quarta convoca Assessore, dirigente e Dec…

Dal 15 giugno scorso, data in cui è avvenuto l’avvicendamento tra le ditte incaricate del servizio di igiene urbana, sono emersi importanti e rilevanti problemi nella gestione complessiva del servizio. Tali criticità sono state portate all’attenzione dell’opinione pubblica tramite numerosi articoli degli organi di informazione locale e, soprattutto, attraverso comprensibili lamentele e reclami da parte della cittadinanza.

La situazione igienico-sanitaria della città è sotto gli occhi di tutti ed è quindi necessario comprendere le ragioni per le quali, a parte i comportamenti di alcuni cittadini che non rispettano le regole del vivere civile, si siano determinati tutti quei disservizi che rendono indecorosa la città, sporca e con un servizio che non soddisfa i cittadini.

A circa 40 giorni dall’insediamento della nuova azienda, è dunque indispensabile affrontare la questione per comprendere le cause di quanto accaduto, affinché ciò non si ripeta e si possa finalmente garantire alla città il servizio dovuto.

Per questo motivo ho convocato per il giorno 29 luglio 2025, alle ore 11.00, presso il Salone M.M. Guadalupi, il Dirigente Ing. Morciano, l’Assessore Dott.ssa Antonucci e il DEC Ing. Gianluca Fischetto.

Ho inoltre fatto espressa richiesta affinché il dirigente faccia pervenire ai componenti della commissione una relazione dettagliata su tutti gli argomenti del capitolato e sulle attività corrispondenti svolte.

Roberto Quarta

Presidente Commissione Ambiente