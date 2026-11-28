Emergenza sacchi neri e mancati ritiri, Quarta (Pres. Commissione Ambiente) convoca d’urgenza assessore, dirigenti, Polizia Locale e Teknoservice per martedì 1° dicembre: «Risposta immediata alle tante segnalazioni dei cittadini, basta degrado e costi extra sulle spalle della città»

Sto ricevendo decine di segnalazioni da parte di cittadini esasperati, le ultime ancora questa mattina: sacchi neri abbandonati o lasciati non ritirati sui marciapiedi con il bollino di non conformità che restano lì per giorni, generando degrado, problemi igienici e disagi inaccettabili in tutta la città.

Una situazione che non può più essere tollerata e che richiede una risposta immediata, ferma e coordinata.

Ho appena inviato via PEC la convocazione d’urgenza della Commissione Ambiente per martedì 1° dicembre 2026, alle ore 11:00, presso il Salone “Mario Marino Guadalupi” di Palazzo di Città.

Al tavolo istituzionale è stata chiesta con urgenza la presenza dell’Assessore all’Ambiente Livia Antonucci, del Comandante della Polizia Locale Antonio Orefice, della Dirigente del Settore Ambiente Ing. Angela Bomba, del referente di Teknoservice Dott. Pietro Piemontese e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) Ing. Gianluca Fischetto.

Il problema ha una doppia faccia che va affrontata subito.

Da un lato c’è l’inciviltà di chi continua a conferire i rifiuti nei sacchi neri opachi violando le regole della raccolta differenziata; dall’altro c’è la criticità operativa dei mancati ritiri dopo la bollinatura da parte del gestore, che finisce per trasformare i nostri quartieri in discariche a cielo aperto. Per questo martedì metteremo attorno allo stesso tavolo parte politica, uffici tecnici, Polizia Locale e azienda: dobbiamo individuare immediatamente strumenti efficaci, a partire da una possibile ordinanza sindacale restrittiva sui sacchi neri fino a una stretta sui controlli e sulle sanzioni.

Ma la Commissione intende fare piena luce anche sull’impatto economico che questo fenomeno sta producendo sulle casse comunali e, di riflesso, sulle bollette TARI pagate dai brindisini: «Ho chiesto formalmente agli Uffici del Settore Ambiente e al DEC Gianluca Fischetto di portare in Commissione tutto lo storico dell’anno 2026 relativo all’andamento delle segnalazioni e, soprattutto, il conto dettagliato dei costi extra che l’Amministrazione sta sostenendo per rimuovere e smaltire i rifiuti abbandonati e non conformi. I cittadini perbene che differenziano correttamente non possono continuare a pagare il prezzo dell’inciviltà di pochi né subire il degrado sotto casa».

Roberto Quarta

Presidente commissione ambiente