Emissioni sonore – ordinanza del Comune di Ostuni

L’ordinanza approvata dal comune di Ostuni per disciplinare le emissioni

sonore nel periodo estivo è pienamente condivisa da Confesercenti, giacché

recepisce completamente le proposte formulate dal presidente Michele Piccirillo

e dal responsabile cittadino del settore pubblici esercizi (Fiepet) Giovanni

Saponaro in occasione dell’incontro avuto con la dott.ssa Costantino lo scorso

15 giugno.

Il comune ha saputo mediare e fare sintesi tra diversi interessi, a volte in

contrasto, ciascuno meritevole di attenzione.

Da una parte è stata valutata la necessità degli operatori economici di

organizzare nei prossimi due mesi le manifestazioni musicali e gli spettacoli

temporanei che, unitamente a quelli compresi nel cartellone di Ostuni Estate

2022, hanno lo scopo di offrire ai turisti, che in misura sempre maggiore

scelgono Ostuni per le loro vacanze, una offerta di intrattenimento all’altezza

delle aspettative.

Dall’altra si è inteso tutelare il diritto alla salute ed al riposo della cittadinanza.

L’ordinanza che avrà validità solo fino al 30 settembre dispone la possibilità per

gli imprenditori turistici di derogare al limite delle emissioni sonore come segue:

Lungo la costa fino alle ore due (2) nei giorni di venerdì, sabato, vigilie e

festività, invece fino all’una (1) dalla domenica al giovedì;

festività, invece fino all’una (1) dalla domenica al giovedì; Nel centro urbano e nelle zone rurali tali limiti sono ridotti di un’ora.

L’ordinanza indica le procedure ed i controlli cui gli esercenti dovranno attenersi.

Confesercenti Brindisi, nel confermare la disponibilità ad assistere le

imprese affinché le disposizioni vengano osservate con rigore, auspica che su

questi temi, cui è legata una parte rilevante della offerta turistica e, quindi, della

economia del territorio, si continui a ricercare la strada del confronto e del

dialogo.

Confesercenti Provinciale di Brindisi