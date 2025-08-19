

Presso il cortile del Duomo di Brindisi, Emma Margari ha presentato il suo libro “H24”. L’evento rientra nell’ambito della Rassegna del Chiostro 2025. Ha dialogato con l’autrice Francesca Romana Intiglietta, fondatrice della Rassegna. Un romanzo che ha come obiettivo quello di creare un punto di incontro tra adulti e adolescenti. Ludo, un’adolescente con tanti problemi, è al centro della storia. Figlia di genitori separati, ha come unico punto di riferimento il suo migliore amico Lego. Ci sono anche sei adolescenti che passano la maggiore parte del tempo libero nei distributori automatici della città. L’autrice ha chiarito che nel suo libro non c’è l’intento di demonizzare né gli adulti e tantomeno gli adolescenti che hanno soltanto bisogno di essere ascoltati e compresi. I cenni storici riguardanti la location sono stati a cura dell’archeologa Fabiana Ribezzo. L’evento è stato organizzato in collaborazione con Cantine Botrugno, la Parrocchia della Visitazione di San Giovanni Battista nella pontifica Basilica Cattedrale di Brindisi, Società di Storia Patria per la Puglia-sez. di Brindisi e il patrocinio morale del Comune di Brindisi. Anna Consales