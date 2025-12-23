Emotiva…Mente Mesagne fa visita al Medea con un gesto di solidarietà

L’associazione Emotiva…mente Mesagne che si preoccupa di migliorare la qualità della vita delle persone con epilessia, nella mattinanata di lunedì 22 dicembre, alla presenza delle massime autorità dell’IRCSS E. Medea di Brindisi: il Dott. Trabacca Antonio Primario e Direttore Sanitario, la dott.ssa Bacco Maria Grazia Direttore del Polo Ospedaliero, la Dott.ssa De Rinaldis Marta Neuropsichiatra Infantile esperta epilettologa e la Dott.ssa Pierina Zanini Responsabile Operativa, ha donato un piccolo contributo per un futuro di crescita e speranza per i bambini. L’associazione Emotiva…mente Mesagne vorrebbe creare una rete virtuosa con al centro le persone che soffrono, con l’aiuto di realtà operative e professionali adeguate presenti sul territorio (come appunto l’IRCCS Medea e il reparto di neurologia del Perrino di Brindisi), le istituzioni, i diversi enti, le agenzie educative in primis le scuole, i mezzi di informazione e non ultime le associazioni che hanno il compito di unire energie, competenze e cuori per ricordare che le diverse patologie non si affrontano da soli, ma insieme. Fra l’altro la Nostra Famiglia E. Medea di Brindisi, ha avuto in carico, trattandoli con amore come se fosse una famiglia aggiunta, alcuni soci dell’associazione donante, ora maggiorenni.”La solidarietà è qualcosa di cui tutti dovremmo essere consapevoli, è uno dei valori che definisce chi siamo e chi saremo” e che va oltre il semplice atto di dare: è un profondo sentimento di vicinanza, condivisione e supporto verso chiunque sia in situazioni di bisogno, difficoltà o vulnerabilità. Noi non abbiamo grosse risorse affermano i responsabile di Emotiva…mente, ma quel poco che abbiamo racimolato, grazie alle tante iniziative fatte durante l’anno, tra cui la vendita delle uova pasquali, l’evento ”Epilessia in musica“ e il contributo di Avio Aero, abbiamo deciso di condividerlo equamente con il Centro Medea di Brindisi e con altre due realtà similari, convinti di come la generosità possa fare la differenza, un passo alla volta, verso un futuro più luminoso per tutti.