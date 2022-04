EMPIRIO (SAP): L’INCREMENTO DEGLI ORGANICI DI POLIZIA E’ UN OTTIMO RISULTATO PER LA PUGLIA

Non vi è dubbio che il dilemma più arduo dell’economia risieda nel disequilibrio fisiologico tra “scarse risorse e bisogni illimitati”, ma è altrettanto vero che tale dicotomia non può riverberarsi sulla collettività con semplice spirito di accettazione, soprattutto quando sul piatto della bilancia c’è la sicurezza nella sua più ampia accezione.

E seppure volessimo considerare la sicurezza nella sua accezione economica tesa a rendere un bene-servizio alla collettività, anche in tal caso potremmo certamente affermare che il “mark up” che deriva da ogni singola unità aggiunta di forze dell’Ordine, produrrà una certa quantità di sicurezza fortemente percettibile dalla collettività.

Nella piena consapevolezza che la “sicurezza percepita“ non è un concetto astratto ma, al contrario estremamente tangibile, mi sono da tempo attivato affinché la Legalità venga intesa come strumento e non come un costo, essenziale per una reale autodeterminazione della persona e della sua dignità, affinché si generino le condizioni ottimali di lavoro, di coesione ed integrazione sociale.

Per questo mi sento orgoglioso di aver contribuito anche grazie alla collaborazione con il SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) a raggiungere l’importante obbiettivo di incrementare gli organici della Polizia di Stato nella mia splendida ed amata regione.

40 poliziotti alla Bat, 62 alla Questura di Bari, 32 a quella di Foggia, 29 a Taranto e 23 a Brindisi.

Ai nuovi Poliziotti impiegati nei rispetti territori a cui sono stati assegnati, dal mese di Giugno, auguro un buon lavoro, certo che se il loro lavoro sarà buono, la nostra vita sarà migliore – come affermato dal Sottosegretario agli Interni Nicola Molteni. I❤POLIZIA – SAP BRINDISI LUIGI EMPIRIO