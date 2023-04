ENAV, D’ATTIS (FI): “BUON LAVORO AL NUOVO BOARD, ORA FOCUS SU CENTRO DI CONTROLLO DI BRINDISI”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Faccio i migliori auguri di buon lavoro al neo amministratore delegato di Enav, Pasqualino Monti, e al neo presidente Alessandra Bruni. Sono certo che il nuovo board guarderà con grande attenzione al Centro di Controllo d’Area di Brindisi che vanta grandi professionalità e sul quale ho sempre chiesto più investimenti per potenziarlo sia per dare input benefici ai livelli occupazionali sia per dare lifa all’economia del territorio.

Ho atteso le nomine di oggi per chiedere aggiornamenti sulla reale situazione del Centro, delle sue prospettive e delle strategie a lungo termine anche e soprattutto alla luce delle preoccupazioni sollevate da alcune rappresentanze sindacali. Saranno tutte questioni che affronteremo a strettissimo giro”.