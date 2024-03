END POLIO NOW: IL CONCERTO DEL CUORE DEL ROTARY CLUB VALESIO PER L’ERADICAZIONE DELLA POLIOMIELITE *

Giovedì 14 Marzo un grande evento musicale per contribuire alla eradicazione della poliomielite nel mondo. Con “il concerto del cuore, il Rotary Club Brindisi Valesio, presieduto per l’a.r. 2023-2024 dall’Avv. Vittorio Piceci, intende dar vita ad una nuova occasione di raccolta fondi per la Rotary Foundation, storicamente, il principale attore sociale privato che ha contribuito a debellare il poliovirus, sostenendo campagne vaccinali in tutto il pianeta. Grazie ai vaccini, infatti, l’Italia è stata dichiarata polio -free solo nel 2002, ma la pericolosità del virus impone un costante monitoraggio al fine di evitarne la ricomparsa e la diffusione. Tuttavia, esistono, ancora oggi, paesi in cui il virus è presente in maniera endemica facendo registrare focolai di epidemie. “End polio now” è il motto rotariano che identifica tutte le iniziative volte a porre la parola fine sui contagi da poliomielite che colpiscono prevalentemente ed in maniera, per lo più, letale, bambini molto piccoli. Presso il salone della Provincia a Brindisi, alle ore 19,30, quindi, gli amici del Rotary club Valesio invitano la cittadinanza a vivere insieme il ‘Concerto del cuore’, sostenendo la lotta alla polio. Aprirà il concerto, il duo “Voci di luna”, formato da due musiciste già note al pubblico brindisino e socie del Rotary Club Brindisi “Valesio” ,Francesca Salvemini, al flauto e Silvana Libardo, al pianoforte. Il duo, presenterà un programma intitolato “Classic and movie music”, che comprende celebri colonne del cinema italiano ed internazionale, composte da illustri musicisti del 900 come Nino Rota , Ennio Morricone, George Gershwin; e per il genere classico eseguiranno la virtuosistica e accattivante “Sonata” del compositore bergamasco Gaetano Donizetti, tra i più celebri operisti dell’ottocento, e il “Concertino” op.107, della nota pianista e compositrice francese del diciannovesimo secolo, Cecile Chaminade, brano di grande ispirazione romantica dalla linea melodica raffinata e appassionata insieme. Concluderà il concerto, il quintetto “The zest”, formato da musicisti rotariani soci dei seguenti Rotary club pugliesi: Cosimo Mitrani, voce; Emanuele Dimundo, chitarra – Rotary club Bitonto e Terre Dell’Olio; Gianvito Chiarello, basso –Rotary club Bari Sud; Giovanni Pergola, batteria – Rotary Club Bari Sud; Adriana De Serio, pianoforte – Rotary Club Bari. I “The Zest” proporranno un programma dal titolo “Swing and other”: un itinerario musicale che partendo dagli anni trenta giunge agli anni settanta rispolverando i grandi successi dei più celebri e rappresentativi musicisti, cantanti, librettisti e cantautori; come il canadese Paul Anka, lo statunitense Scott Joplin, l’americano Cole Porter, il polistrumentista britannico John Lennon che dal 1960 al 1970 fu compositore e cantante del gruppo musicale dei Beatles, oltre ad essere il cantautore di maggior successo nella storia delle classifiche inglesi.