Enel – Al via le prime azioni di sciopero per contrastare le imposizioni e le gravi criticità aziendali

Filctem, Flaei e Uiltec hanno proclamato le prime azioni di sciopero per tutto il personale di e-distribuzione per le gravi criticità dell’attuale modello organizzativo, un dimensionamento degli organici ancora insufficiente, i carichi di lavoro eccessivi e la reperibilità operativa ancora in sofferenza, lo stato di manutenzione delle sedi di lavoro e la volontà aziendale di modificare l’orario di lavoro a tutto il personale operativo.

Le azioni di protesta si svolgeranno con le seguenti modalità:

Sciopero delle prestazioni di lavoro straordinario programmabile, degli spostamenti di orario, delle prestazioni di ore viaggio eccedenti il normale orario di lavoro dal 10/05/2025 al 04/06/2025 , con esclusione del periodo di franchigia per le elezioni amministrative dal 22/05/2025 al 28/05/2025;

dal al , con esclusione del periodo di franchigia per le elezioni amministrative dal 22/05/2025 al 28/05/2025; Sciopero generale di due ore per il giorno 12/05/2025 ;

per il giorno ; Sciopero generale di due ore per il giorno 29/05/2025;

Il personale giornaliero parteciperà nelle prime due ore della giornata lavorativa, mentre il personale turnista e semiturnista nelle prime due ore di ogni turno nella giornata di sciopero.

Sarà una vertenza cruciale per il futuro della Rete, che potrebbe avere anche dei tempi lunghi, ma la compattezza delle lavoratrici e lavoratori saranno determinanti per modificare le miopi scelte aziendali.

Lunedì 12 maggio ’25 a Brindisi durante le ore di sciopero sit-in di fronte alle sedi di e-distribuzione

#EnelDispone #ilSindacatoSiOppone

Le Segreterie/Coordinamenti

Filctem-CgilFlaei-CislUiltec-Uil