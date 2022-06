ENEL, D’ATTIS (FI): “ANCORA NESSUN PIANO INDUSTRIALE PER BRINDISI. CITTA’ MERITA RILANCIO SERIO”

Dichiarazione del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, a margine del XVIII Congresso della Uil Brindisi.

“Brindisi merita investimenti seri per accrescere la portata produttiva del segmento industriale ed è per questo che continueremo ad incalzare, anche tramite il Governo, Enel affinché dia un segnale di rigore progettuale. Infatti, ad oggi, la società partecipata dallo Stato non ha ancora fornito modalità e quantificazione precisa degli interventi che vuole realizzare nei siti delle centrali di Brindisi e Civitavecchia, che tanto hanno dato al Paese in questi anni. Non c’è ancora un piano industriale strutturato, in grado di raccontarci in che termini un player economico massiccio come Enel voglia proseguire nella città pugliese ed una cosa deve essere chiara: Brindisi non deve pagare alcun prezzo per la transizione ecologica che è un’opportunità per il territorio e tale deve rimanere. A Catania, per esempio, Enel ha investito moltissimo, creando oltre mille posti di lavoro, per far diventare la gigafactory della città la più grande fabbrica europea di produzione di moduli fotovoltaici. Non si tratta, come è evidente, di un progetto sperimentale che potrebbe anche naufragare, ma di un grande programma di espansione industriale ad ampio respiro. Ed è esattamente ciò che chiediamo per Brindisi affinché possa crearsi nuovo lavoro e nuove solide opportunità per le imprese esistenti”.