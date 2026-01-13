Enel – D’Attis (Fi): “Bene accordo di oggi per i lavoratori. Domani question time alla Camera”

Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Apprendo con favore del passo avanti compiuto oggi durante la riunione -coordinata dal presidente di Confindustria Brindisi Giuseppe Danese- tra Enel, le associazioni datoriali, le imprese e i sindacati per la tutela dei lavoratori. Tutto questo darà maggiore serenità per i prossimi mesi ai lavoratori e alle loro famiglie. E’ un percorso che deve proseguire e gli sforzi ora devono concentrarsi su una traiettoria a lungo termine che dia stabilità ai livelli occupazionali e produttivi. Ed è per questo che, ovviamente, continuerò a monitorare la situazione e sostenere le scelte in favore del territorio. Sul fronte del processo di transizione energetica post-carbone, domani, assieme al collega Alessandro Battilocchio, interrogheremo il ministro Pichetto Fratin per avere aggiornamenti sulle centrali Enel di Brindisi e Civitavecchia”.

Il question time si terrà alle ore 15.00 in diretta tv su Rai 3.