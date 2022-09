ENEL X E L’AZIENDA VINICOLA DI AL BANO CARRISI INSIEME PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA E L’AMBIENTE

L’azienda vinicola di Al Bano Carrisi a Cellino San Marco, grazie al rapporto consolidato e di fiducia anche con Enel Energia, stringe un accordo con Enel X per installare un impianto fotovoltaico per produrre energia verde ed abbattere le emissioni di CO2 in atmosfera

Grazie alla collaborazione tra Enel X, la business line globale del Gruppo Enel che opera nell’ambito delle forniture e dell’efficientamento energetico, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni innovative a supporto della transizione energetica, e l’Azienda Vinicola Al Bano, nella tenuta di Al Bano Carrisi, si è avviato un percorso per rendere le attività di produzione di vino più efficienti e sostenibili.

L’accordo nato anche grazie al rapporto consolidato e di fiducia con Enel Energia, fornitore di energia elettrica, prevede l’installazione da parte di Enel X di un impianto fotovoltaico in spot sales da 200 kWp, sul tetto di una nuova cantina dell’azienda, che permetterà un importante risparmio energetico nell’ottica della sostenibilità ambientale.

L’impianto consentirà di generare minori costi energetici grazie all’autoproduzione di 280.678 kWh/anno aumentando l’autonomia energetica, e ottenere grandi benefici per l’ambiente con un risparmio di ben 127.596 kg all’anno di CO2.

Inoltre, i consumi energetici dell’azienda verranno monitorati attraverso l’Energy Management System di Enel X con l’obiettivo di identificare ulteriori opportunità di efficientamento.

È prevista anche l’installazione di una infrastruttura di ricarica per auto elettriche che consentirà un passo ulteriore verso l’efficientamento energetico.

“Siamo molto contenti di aver siglato questo accordo – afferma Albano Carrisi – La nostra volontà di puntare alla massima efficienza energetica in un contesto sostenibile ha trovato in Enel X non solo un fornitore, ma un vero e proprio partner per le soluzioni integrate offerte e per la consulenza a 360° che ci accompagnerà durante tutte le fasi del progetto”.

“L’accordo con questa importante realtà vinicola, immersa nel verde della campagna diCellino San Marco, è un passo importante che permette di consolidare l’amore e il rispetto per la terra che Al Bano ha imparato sin dalla nascita. – afferma Sandro Franco, Head of Key Account Management B2B Enel X Italia. – Questo accordo consente di avviare un percorso verso la transizione energetica, fondamentale per lo sviluppo sostenibile e ambientale del territorio. Le nostre soluzioni permettono di efficientare i consumi, ottimizzare la spesa e contribuire alla sostenibilità ambientale, tre pilastri che ci permettono di essere un punto di riferimento nel settore dei servizi energetici.”