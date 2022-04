Energia, Amati: “Rigassificatore ed eolico offshore. Bene Cingolani e basta con le nostre timidezze”

“L’intervento del ministro Cingolani mette fuori gioco tutti i tatticismi e le timidezze sull’argomento energia. Certo, avremmo potuto essere noi, con il nostro protagonismo, ad aprire concretamente la porta pugliese dell’Europa con politiche di prosperità, sicurezza ambientale e pace, ma va bene lo stesso se a farlo è il governo nazionale, con la proposta di localizzare al largo di un porto pugliese il rigassificatore offshore e di accentrare le decisioni sui parchi eolici. E questo come decisioni a brevissimo termine. Per quanto riguarda, invece, le decisioni a medio termine bisogna pensare al raddoppio Tap e alla realizzazione, a lungo termine, del gasdotto Poseidon”.

Lo dichiara il Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati.

“Per tanto tempo abbiamo dovuto osservare il dibattito sull’energia come campo di battaglia politica, finalizzato ad affermare posizioni sconfitte dalla storia e riciclate sotto le sembianze dell’ecologia. In realtà quelle posizioni si sono dimostrate altamente inquinanti, perché hanno ritardato grandi infrastrutture energetiche, per esempio il gasdotto Tap, in grado di ridurre l’inquinamento da carbone e petrolio, e ridurre la dipendenza dell’Italia dal gas russo.

Ora che la guerra ha reso visibile a tutti il problema della dipendenza da uno stato gestito da un dittatore, Putin, e la sua prepotenza ringalluzzita dalla consapevolezza di gestire la più grande polpa di benzina mascherata da Paese, come disse efficacemente il senatore americano McCain, non sono ammissibili tentennamenti giustificati da mero posizionamento politico.

La Puglia ha un grande ruolo internazionale sulla questione energetica e sarebbe un delitto rinunciarci”.