ENERGIA – BRINDISI CHIEDERA’ UN INCONTRO ALL’ENEL ED AL GOVERNO

Incontro questo pomeriggio presso Palazzo di Citta convocato dal sindaco di Brindisi Riccardo Rossi ed a cui hanno partecipato sindacati, Confindustria, ASI e altre parti sociali. In discussione i passi e le iniziative da intraprendere per non avere problemi di carattere energetico ma tutelando sempre l’ambiente. Si e’ convenuto, sia pur con alcuni distinguo, di chiedere un incontro ad Enel per conoscere le sue progettualit√† sul territorio e al Governo, in particolare al ministro Giorgetti. L’Amministrazione comunale punta alle fonti rinnovabili, i sindacati pure ma prima e’ necessario tutelare l’occupazione dei lavoratori brindisini. Ha partecipato all’incontro anche l’assessore al Bilancio Francesco Saponaro.