Energia: D’Attis- Battilocchio(FI) incontrano ministro Pichetto: “Ora puntiamo a messa in sicurezza delle centrali di Brindisi e Civitavecchia e a nuovi investimenti”

Dichiarazione dei deputati di Forza Italia Mauro D’Attis e Alessandro Battilocchio, primi firmatari della legge sulla transizione post-carbone a Brindisi e Civitavecchia, a margine dell’incontro odierno con il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.

“Mettere in sicurezza gli impianti di Cerano e Torre Valdaliga Nord e rendere utilizzabili le aree per ulteriori nuovi investimenti: è questa la richiesta che abbiamo rivolto oggi al ministro Pichetto Fratin, che ringraziamo per la consueta disponibilità e attenzione. Come è noto, sono giunte tantissime manifestazioni di interesse in risposta al bando MIMIT, promosso dai comitati interministeriali ad hoc: sono tutte felici conseguenze della nostra legge. Ora stiamo entrando in una fase decisiva, in cui è necessario sgomberare il campo da strumentalizzazioni che hanno creato solo confusione nelle ultime settimane. La messa in sicurezza dei due impianti è un passaggio importantissimo e non secondario rispetto al rilancio industriale post-carbone che stiamo portando avanti nei due territori. Quell’attività occuperà imprese e lavoratori e ad essa seguirà l’insediamento di nuove industrie. Noi, in tutto questo, andiamo avanti con la forza dei fatti, perseguendo risultati destinati a incidere positivamente sul futuro delle nostre comunità”.