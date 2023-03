ENERGIA – D’ATTIS E BATTILOCCHIO CHIEDONO AUDIZIONE ENEL PER SITI BRINDISI E CIVITAVECCHIA

Energia: D’Attis e Battilocchio, chiesta audizione Enel su prospettive sviluppo siti Brindisi e Civitavecchia

“Su iniziativa del Gruppo di Forza Italia, è stata richiesta, presso la X Commissione Attività Produttive alla Camera, l’audizione di Enel SpA sulle prospettive di sviluppo nei siti interessati dalla decarbonizzazione e dalla produzione di energia elettrica con particolare riferimento a Brindisi e Civitavecchia”. Lo scrivono in una nota Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia e Coordinatore regionale Puglia del movimento azzurro e Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia.

“Abbiamo ritenuto utile – proseguono – che venisse richiesta l’audizione per consentire di conoscere gli aggiornamenti sulle evoluzioni industriali di Enel in particolare a Brindisi e Civitavecchia, siti interessati dalla presenza delle centrali a carbone ancora in funzione. Già nella scorsa legislatura è stata fatta questa attività con particolare focus al piano industriale di Enel che auspichiamo sia ancora più definito. Già in passato abbiamo richiesto azioni concrete come una nuova fabbrica di pannelli a Brindisi e a Civitavecchia, in linea con quanto già fatto a Catania o altre attività produttive legate alle esigenze della transizione energetica. C’è poi il tema della logistica e, ovviamente, quello della produzione di energia da fonti rinnovabili”, concludono.