ENERGIA – D’ATTIS E BATTILOCCHIO (FI). TERRITORI ATTENDONO RISPOSTE DAL GOVERNO. IL SILENZIO DELL’ENEL NON PUO’ DURARE A LUNGO

“Da anni ci battiamo in Parlamento per il riconoscimento della specificità dei territori di Brindisi e Civitavecchia che, ospitando i due grandi impianti termoelettrici a carbone, hanno contribuito in questi decenni in maniera considerevole all’approvvigionamento energetico nazionale. I governi di centrosinistra li avevano esclusi dai programmi di decarbonizzazione. Con il percorso di transizione ecologica ed energetica gli impianti verranno chiusi e si stanno impostando le dinamiche post-carbone, anche attraverso i lavori del comitato interministeriale ad hoc, istituito grazie ad una nostra iniziativa legislativa. Va riconosciuto a questi territori il valore storico per quanto hanno dato in termini di produzione energetica a tutto il Parse per decenni e con gravi danni ambientali e vincoli allo sviluppo di altri settori. Vanno salvaguardati i livelli occupazionali e va gestita in maniera cincreta questa fase transitoria, coinvolgendo tutta gli attori istituzionali e gli operatori economici del territorio. Ovvio che il Governo nazionale ha un ruolo fondamentale e noi non esitiamo a richiamarne la responsabilità. Siamo però francamente delusi dall’atteggiamento di Enel che, al momento, non ha ancora esplicitato i suoi impegni specifici nei piani industriali, disattendendo le aspettative di territori che non possono essere lasciati soli, dopo, appunto, aver dato tanto nell’interesse nazionale. Non c’è più tempo. Anche Enel, lo sa. Ci aspettiamo risposte celeri, adeguate e concrete.