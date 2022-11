ENERGIA, D’ATTIS (FI): “BENE MINISTRO PICHETTO, PUNTARE SU RINNOVABILI È PRIORITÀ”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Il ministro Pichetto Fratin ha dichiarato che l’acquisto del carbone “sarebbe una coltellata” e noi non possiamo che condividere questa posizione strategica e coerente con l’impegno che abbiamo profuso in questi anni. Proprio in quest’ottica ricordo l’approvazione di una norma ad hoc presentata dal sottoscritto e dal collega Battilocchio, inserita nel ‘dl aiuti’, con cui abbiamo indicato il nuovo percorso virtuoso per il risanamento e la riconversione delle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia ai fini dell’accelerazione della produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili. Ciò nel perimetro del rilancio delle attività imprenditoriali, della salvaguardia dei livelli occupazionali, del sostegno dei programmi di investimento e sviluppo. Spingere sulle rinnovabili significa dare una risposta ai cittadini con la riduzione dei costi energetici e consentire al nostro Paese di incrementare l’autonomia con la produzione propria di energia. La linea adottata dall’Enel, peraltro, è esattamente questa: il Piano strategico 2023-2025 prevede 37 miliardi di euro di investimenti con l’obiettivo principale di accrescere la produzione di energia rinnovabile, con una riduzione delle tariffe fino al 20%. Perciò, non posso che condividere la determinazione del ministro su questo fronte: le energie rinnovabili devono essere una priorità assoluta per il governo assieme ai processi di decarbonizzazione dei siti che, come Brindisi, hanno dato tantissimo al nostro Paese”.