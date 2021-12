ENERGIA: D’ATTIS (FI), GOVERNO INTERVENGA CON MAGGIORE CORAGGIO SU CARO-BOLLETTE

“L’aumento insostenibile delle bollette di luce e gas non può più essere preso sottogamba. Il governo ha il dovere di intervenire con maggiore coraggio per scongiurare il peggio, evitando così che aziende e imprese commerciali chiudano e le famiglie si indebitino”. Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia, Mauro D’Attis. “Forza Italia – aggiunge – chiede uno sforzo supplementare all’esecutivo affinché consenta nel più breve tempo possibile un aumento concreto della produzione nazionale di gas naturale, ovvero riduca ancora di più le ‘gabelle’ che lo Stato impone sulle bollette. Comprendiamo che le questioni legate al Covid stiano assorbendo la gran parte delle energie del governo, tuttavia esistono anche altre questioni che se lasciate in sospeso o derubricate potrebbero causare dei danni inenarrabili per la nostra economia, tanto quanto la pandemia. Siamo fiduciosi – conclude – ma altrettanto risoluti nel ribadire la necessità di un intervento più risoluto, bene ha fatto il nostro presidente Paolo Barelli a indicare al governo la strada da seguire”.