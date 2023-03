ENERGIA – D’ATTIS (FI): MARTEDI’ L’ENEL IN AUDIZIONE PER CERANO

Energia. D’Attis (Fi): “Martedì prossimo Enel in audizione alla Camera per siti di Brindisi e Civitavecchia”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Si terrà martedì prossimo in Commissione Attività produttive della Camera, l’audizione che abbiamo richiesto e annunciato di Enel Spa per avere un quadro chiaro delle prospettive per i siti interessati dalla decarbonizzazione e dalla produzione di energia elettrica, in particolare di Brindisi e Civitavecchia. Con il collega Alessandro Battilocchio abbiamo già da tempo condiviso l’esigenza di avere un puntuale aggiornamento sui due siti in cui ci sono ancora centrali a carbone in funzione, ma non solo: vogliamo capire se Enel ha definito i dettagli del piano industriale. L’audizione sarà anche l’occasione per tornare a indicare strade già tracciate, come per esempio le fabbriche di pannelli a Catania e altre attività legate alla transizione energetica”.