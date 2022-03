ENERGIA: FORZA ITALIA, PRESENTEREMO PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO PER OTTIMIZZARE TRANSIZIONE BRINDISI E CIVITAVECCHIA

“Forza Italia ha depositato oggi alla Commissione Attività Produttive della Camera dei deputati una richiesta di audizione dei vertici di Enel per conoscere nel dettaglio i piani industriali in riferimento alle aree interessate alle dismissioni, offrendo così al Parlamento la possibilità di valutare il reale impatto previsto sotto tutti i punti di vista”. Così, in una nota, i deputati di Forza Italia Mauro D’Attis e Alessandro Battilocchio. “Nello specifico – spiegano gli esponenti azzurri – ci riferiamo alle realtà di Brindisi e Civitavecchia, nelle quali insistono le due principali centrali italiane, per le quali è prevista la dismissione per decarbonizzazione entro il 2025 senza ulteriore conversione. La transizione ecologica comporta dei costi, non solo materiali ma anche sociali, pertanto ogni progetto di ‘nuova vita’ delle aree interessate deve garantire il minor impatto ambientale ed il minor impatto negativo occupazionale possibile. Proprio per questo i deputati di Forza Italia della Puglia e del Lazio si faranno promotori di una iniziativa legislativa ad hoc volta ad ‘accompagnare’ la transizione. Il nostro presidente Paolo Barelli e il capogruppo in Commissione Attività Produttive Luca Squeri sosterranno questa iniziativa al fine di giungere quanto prima alla piena sostenibilità del cambiamento”