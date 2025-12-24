Energia – Pichetto su centrali Brindisi e Civitavecchia: “Dismissione da valutare su piano strategico”



‘A fine anno scadrà l’autorizzazione ambientale’ Roma, 24 dic.(Adnkronos) – ”A fine anno scadrà l’autorizzazione ambientale per la produzione di energia elettrica da carbone delle centrali di Civitavecchia e Brindisi. Un passaggio che conferma, in coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, il percorso di uscita dalla produzione elettrica a carbone sul territorio nazionale. E’ un obiettivo chiaro e consolidato della strategia energetica italiana, in linea con gli impegni europei e con il percorso di transizione verso un sistema più sostenibile. Al tempo stesso stiamo tuttavia valutando con attenzione la possibilità e le modalità di interventi che consentano di evitare una dismissione anticipata degli impianti rispetto a quanto potrebbe risultare opportuno sotto il profilo strategico”. Così il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto.

“La priorità del governo è garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale e la continuità degli approvvigionamenti, in un contesto ancora caratterizzato da forti elementi di incertezza. Come Mase continueremo a operare in stretto raccordo con gli altri soggetti istituzionali e con gli operatori del settore, nel rispetto del quadro normativo e degli obiettivi di decarbonizzazione, assicurando un equilibrio tra sostenibilità ambientale, sicurezza energetica e tutela del nostro sistema produttivo”, aggiunge.