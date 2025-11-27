Enfiteusi, l’Amministrazione comunale di San Michele Salentino invita i cittadini a partecipare ad una azione giudiziaria



L’Amministrazione comunale di San Michele Salentino, dopo l’ultima seduta del Consiglio comunale in cui ha approvato una importante variazione di bilancio, informa la cittadinanza che si sta valutando l’opportunità di avviare un’azione giudiziaria nei confronti dei discendenti della famiglia Dentice di Frasso per la questione dell’enfiteusi su alcuni terreni del territorio comunale. La vicenda ha origini antiche e riguarda i fondi concessi in passato in uso agricolo, divenuti nel tempo aree abitate e integrate nel tessuto urbano senza alcuna contestazione da parte dei proprietari originari.“Ancora oggi molti nostri concittadini sono costretti a pagare per vedersi affrancare dall’enfiteusi – dichiara il sindaco Giovanni Allegrini -. Queste pretese risultano difficili da accettare perché i terreni interessati hanno assunto la funzione di beni pienamente urbanizzati”. “Il Comune – entra nello specifico l’assessore Michele Salonna – ritiene quindi necessario verificare la sussistenza dell’interversione del possesso, cioè il passaggio dalla semplice detenzione al possesso effettivo, che si manifesta attraverso comportamenti conformi a quelli del proprietario e non può basarsi su una volontà interiore non accompagnata da fatti concreti”.Nel corso dei decenni i cittadini hanno costruito abitazioni, realizzato strade e contribuito allo sviluppo della comunità senza ricevere opposizioni da parte dei titolari dei diritti originari. Questo elemento riveste un ruolo centrale nella valutazione delle azioni legali da intraprendere.Una azione che ha trovato anche il sostegno dei consiglieri comunali di opposizione del gruppo No Enfiteusi che hanno proposto di organizzare un incontro con studiosi, giuristi e semplici cittadini per condividere l’azione giudiziaria che si intende intraprendere. Il Comune invita i residenti coinvolti nella vicenda a rivolgersi agli uffici comunali per ottenere chiarimenti e per coordinare eventuali iniziative giudiziarie.