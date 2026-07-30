Eni – Cgil e Filctem: Robin Hood al contrario. Chiude le fabbriche in Italia e distribuisce miliardi agli azionisti

“Mentre chiude stabilimenti, cancella posti di lavoro e l’autonomia

strategica del Paese, Eni aumenta dividendi e buyback. I dati sul secondo trimestre diffusi

ieri raccontano una storia di grande successo finanziario, con utili in forte crescita, risultati

superiori alle attese, dividendi in aumento e un programma di riacquisto di azioni proprie

portato fino a 3,4 miliardi di euro. Una sorta di Robin Hood al contrario: l’azienda non prende

ai ricchi per sostenere il paese in cui è nata, ma riduce la presenza industriale per distribuire

sempre più risorse ai mercati finanziari. Oggi, dalle 13, siamo in presidio al MIMIT contro

l’esclusione dal tavolo di chi continua a dire che chiudere la chimica di base è un errore”.

Così il segretario confederale della Cgil Gino Giove e il segretario generale della Filctem

Cgil Marco Falcinelli.

“Da Porto Marghera a Porto Torres, da Brindisi a Priolo, Eni sta progressivamente

dismettendo la chimica di base. Impianti che hanno costruito sviluppo, lavoro, competenze

e filiere – spiegano i dirigenti sindacali – vengono chiusi o avviati alla dismissione, mentre

migliaia di lavoratrici e lavoratori, insieme alle imprese dell’indotto e ai territori, vengono

lasciati davanti a un futuro sempre più incerto”.

“L’Italia – proseguono – sta diventando il primo grande Paese industriale europeo a

rinunciare alla produzione di chimica di base, trasformandosi da produttore a paese sempre

più dipendente dalle importazioni. Scelta che non solo è sbagliata dal punto di vista

industriale, ma che è un grave errore strategico, perché aumenta la dipendenza dall’estero

proprio in una fase segnata da guerre, crisi energetiche, tensioni commerciali e crescente

instabilità delle catene di approvvigionamento”.

“È questa – si chiedono Giove e Falcinelli – la missione di una grande impresa a controllo

pubblico? E il governo, che si proclama patriottico, può accettare arrendevolmente un tale

piano, rinunciando ad esercitare il proprio ruolo di indirizzo e controllo? Un’azienda

partecipata dallo Stato dovrebbe contribuire a rafforzare la capacità produttiva nazionale,

difendere le filiere strategiche, garantire occupazione e accompagnare la transizione

industriale. Anche perché – sottolineano – Eni continua a beneficiare delle condizioni

determinate dalla crisi internazionale, che ha aumentato i prezzi dell’energia e delle materie

prime, e a trasformare una parte consistente di questi risultati in dividendi e riacquisti di

azioni. Il tutto mentre il Governo celebra qualche intervento sul prezzo del diesel: ai cittadini

qualche centesimo di sconto, agli azionisti miliardi”.

UFFICI STAMPA

“Per Cgil e Filctem – sostengono i due segretari – il problema non è che un’impresa produca

utili, ma cosa si decide di fare di quegli utili e quale idea di sviluppo si intende perseguire.

Perché un’impresa pubblica non può diventare una macchina finanziaria che impoverisce il

territorio da cui è nata per arricchire sempre di più i mercati. Forse è proprio per questo

veniamo esclusi dal tavolo di confronto presso il MIMIT. Ma non accettiamo che il dissenso

venga trasformato in colpa e che chi non ha sottoscritto un protocollo venga tenuto fuori

dalle sedi nelle quali si discutono il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori e il destino di interi

territori. Per questo – concludono – oggi siamo davanti al Ministero, per questo

continueremo a difendere il lavoro, la produzione industriale e l’autonomia strategica del

Paese”.