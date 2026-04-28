Eni Versalis, Stefanazzi (PD): Finalmente una svolta. Eni ha scelto la strada giusta

“Apprendo con grande soddisfazione che il Ministro Urso ed Eni hanno concordato sulla nomina di un advisor internazionale con il mandato di individuare un soggetto industriale o finanziario interessato a rilevare le attività di cracking attualmente in conservazione presso il polo petrolchimico di Brindisi. È una notizia che aspettavamo da tempo e che dimostra che il pressing portato avanti in questi mesi — in Parlamento e sul territorio — ha prodotto risultati concreti. È un successo del territorio!.”

Così Claudio Stefanazzi, deputato salentino del Partito Democratico.

“Il sito di Brindisi è uno dei più moderni d’Europa. Abbandonarlo sarebbe stato un errore strategico imperdonabile: 970 lavoratori diretti, circa 2.500 se si considera l’intera filiera, e un ruolo insostituibile nella catena della chimica di base italiana. Ora si apre finalmente la possibilità di garantire continuità produttiva e salvaguardare un patrimonio industriale che appartiene all’intero Paese. Mi aspetto che il processo si svolga con la massima trasparenza e in tempi rapidi – continua Stefanazzi – . L’Italia non può permettersi di perdere la propria sovranità nella chimica di base: chi acquisterà dovrà garantire occupazione, investimenti e continuità. Continuerò a vigilare perché gli impegni verso i lavoratori e il territorio siano rispettati al 100%.”