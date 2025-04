Ennesimo appello dei lavoratori della Revisud

Ecco l’appello dei lavoratori della Revisud:

ATTENZIONE!!!

Siamo dipendenti di una ditta metalmeccanica di Brindisi, che svolge manutenzioni meccaniche all’interno del Petrolchimico e della Centrale Enel di Cerano. La nostra storica società (Revisud) attualmente di 30 dipendenti, dal 24 Ottobre 2024 è in liquidazione giudiziale, lasciando un debito di 50 milioni di euro, senza che nessuno se ne accorgesse!!! Qualche mese fa’ i curatori fallimentari comunicavano che una nuova società “rappresentata dal consulente della vecchia “, era interessata all’affitto del ramo d’azienda, pur sapendo che ci sono poche commesse e poca mole di lavoro. Questa società si presentava senza un piano industriale e con una falsa offerta esagerata, rendendo meno competitiva una seconda, anch’essa interessata all’affitto, ma con un offerta più bassa. Ci troviamo oggi in una situazione catastrofica. La nuova società presentata dai curatori sembra non convincere, non viene presa in considerazione la seconda offerente e adesso viene aperta un asta pubblica, per trovare a tutti i costi una “società “ che rilevi quella fallita. A pagare tutta questa agonia ci sono dei dipendenti esasperati, umiliati che provano a lottare dinanzi al tribunale contro questo SISTEMA. Non percepiscono lo stipendio da Gennaio, alcuni vengono sospesi senza criterio, viene negato loro un ammortizzatore sociale, vengono lasciati in completa povertà e abbandonati dalle istituzioni senza avere GIUSTIZIA!!!