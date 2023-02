ENNESIMO RICONOSCIMENTO ARTISTICO PER IL BRINDISINO GIANNI DE SIMOME

Ancora un altro grande riconoscimento Artistico per il Brindisino GIANNI DE SIMONE come uno dei migliori artisti internazionali di arte fotografica ottenuto lo scorso 18 febbraio a BERGAMO CAPITALE DELLA CULTURA 2023.

Questa volta a premiarlo, insieme ad altri artisti provenienti da tutte le parti del mondo, è stata ARTEXPO’ GALLERY che dal 1996 effettua recensioni critiche con esperti dell’arte a livello internazionale.

Dopo il riconoscimento a Londra due mesi fa, è arrivato inaspettatamente anche questo.

Sono stato contattato da loro a sorpresa avendo visto le mie opere pubblicate nella rivista ART NOW dice Gianni De Simone che si ritiene soddisfatto e al tempo stesso incredulo avendo cominciato quasi per gioco a realizzare le sue opere.

Il premio denominato MASTER OF ART – CARAVAGGIO 2023, ha premiato l’opera TWINS IN THE FLOWERS (letteralmente GEMELLI TRAI I FIORI, vedi foto) che fa parte di un insieme di opere della collezione DUAL FLOWERS LIGHT che possono essere visionate sul sito personale dell’artista (www.gdsphotoartist.com), CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE CRITICA:

L’ESSENZA DI UNA REALTA’ NASCOSTA, GENERA SIGNIFICATI ESSENZIALI DEFINITI DAL LINGUAGGIO CHE RIENTRA NELL’ESPRESSIVITA’ FOTOGRAFICA SAPIENTEMENTE ELABORATA. L’ELEMENTO COMPOSITIVO VIENE EVIDENZIATO IN MODO RITMICO, RITROVANDO ESSENZIALI IDEE RIVALUTATE DA EVOLUZIONI VISIVE TRADOTTE DALL’IMPATTO REALE CONTRO L’IMMAGINARIO.

Una bella soddisfazione per il nostro Brindisino Gianni De Simone che ancora una volta porta in alto la bandiera della nostra Città.