ENRICO LO VERSO HA PORTATO IN SCENA “MITO IN FABULA”

Nell’ambito della rassegna “Verdi in Città”, organizzata dal Teatro Pubblico Pugliese e dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, in piazza Duomo, Brindisi, di fronte al Museo Archeologico “Ribezzo”, Enrico Lo Verso ha portato in scena:”Mito in fabula”. Con l’attore, Francesco Mancarella al pianoforte, Lorenzo Mancarella al clarinetto e la danzatrice Marilena Martina con le sue coreografie aeree. Il testo, estratto dalle “Metamorfosi”, con racconti straordinari, ha entusiasmato il numeroso pubblico presente. Le Metamorfosi è un poema epico-mitologico di Publio Ovidio Nasone, incentrato sul fenomeno della metamorfosi. Attraverso quest’opera, Ovidio ha perfezionato in versi e trasmesso ai posteri le più celebri storie della mitologia greco-romana. Ovidio utilizza proprio la mitologia per descrivere la natura umana, i suoi travagli e i suoi inevitabili mutamenti. Storie che parlano della natura dell’uomo e che vogliono riportare lo spettatore alle emozioni, raccontando il mito in una versione accessibile a tutti. Storie che, a distanza di tanti anni dalla stesura delle Metamorfosi, sono straordinariamente attuali. “Mito in Fabula” è un viaggio nel mito, nella leggenda e nel sogno. Enrico Lo Verso ripercorre le gesta dei grandi e celebri miti, restituendo al racconto la sua funzione principale di rendere immortale il pensiero e il valore della classicità. Uno spettacolo molto coinvolgente, con il nobile obiettivo di avvicinare il pubblico alla lettura e ai classici. Un modo per focalizzare l’importanza e l’essenzialità della cultura. Anna Consales