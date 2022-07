ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO DI BRINDISI – UN SUCCESSO LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEI LAVORATORI

Le prestazioni a sostegno dei lavoratori messe in campo dall’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Brindisi hanno già fatto registrare circa duecento adesioni da parte di lavoratori-dipendenti i quali riceveranno un contributo una tantum pari a 150 euro.

La misura, come è noto, è destinata ai lavoratori dipendenti delle aziende aderenti all’EBT del Terziario di Brindisi in regola con i versamenti delle contribuzioni a favore della bilateralità e con un reddito annuo non superiore a 35mila euro.

“Riteniamo che questa forma di sostegno – afferma il Presidente dell’EBT di Brindisi Luigi Spinzi – vada nella direzione di offrire un aiuto ai lavoratori che sono costretti a fare i conti con le conseguenze dell’inflazione. Certo, si tratta di un piccolo contributo, ma le adesioni che sono già pervenute ai nostri uffici ci confermano il gradimento da parte dei diretti interessati”.

Le domande per ottenere il sostegno al reddito possono ancora essere presentate all’EBT di Brindisi con le seguenti modalità:

direttamente presso la sede operativa dell’EBT Brindisi (via Sabin, 2)

attraverso la pec ebtbrindisi@legalmail.it

attraverso il sito internet www.ebiterbrindisi.com

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: