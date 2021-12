ENTE BILATERALE – MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO E WELFARE DEI LAVORATORI

L’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della Provincia di Brindisi, a seguito delle conseguenze dell’emergenza sanitaria tutt’ora in corso, ha messo in atto misure destinate al Sostegno al reddito e Welfare dei lavoratori.

Gli interventi a sostegno del reddito messi in atto da EBT Brindisi, riguardano la riduzione dell’attività lavorativa conseguente all’emergenza epidemiologica, sia in presenza che in assenza di ammortizzatori sociali.

PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEI LAVORATORI

Voucher conciliazione

Al lavoratore/lavoratrice dipendente delle aziende aderenti all’EBT Territoriale del Terziario di Brindisi ed in regola, a far data dal 01 gennaio 2019, con i relativi versamenti della contribuzione a favore della bilateralità, verrà erogato un contributo una tantum pari ad € 150,00 per il rimborso di rette per la frequenza di asili nido.

Voucher libri scolastici

A favore dei lavoratori delle aziende aderenti all’EBT Territoriale del Terziario di Brindisi ed in regola, a far data dal 01 gennaio 2019, con i relativi versamenti della contribuzione a favore della bilateralità, è riconosciuto un contributo di € 150,00 per l’acquisto di libri di testo, vocabolari ed atlanti.

Il sostegno verrà erogato per i soli figli iscritti alla scuola media inferiore e media superiore.

Modalità di presentazione delle domande:

Le domande per il sostegno al reddito e per il welfare, devono essere presentate all’EBT Brindisi, entro il 31 dicembre 2021 con le seguenti modalità:

Direttamente presso la sede operativa dell’EBT Brindisi in Via Sabin n.2 PEC: ebtbrindisi@legalmail.it

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

Fotocopia documento d’identità in corso di validità

Codice fiscale

Autocertificazione dello Stato di Famiglia

Ultima busta paga

Documento attestante la frequenza scolastica e ricevuta di pagamento

Documentazione fiscale attestante l’acquisto dei testi scolastici, vocabolario ed atlanti.