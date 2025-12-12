Entro fine anno lavori conclusi sul cavalcavia del rione Bozzano. L’assessore Elmo:“L’opera è stata eseguita a regola d’arte. Nessun problema per il transito dei pedoni”

Proseguono i lavori per il completamento della realizzazione delle barriere di sicurezza su una delle due corsie del cavalcavia del rione Bozzano. I ritardi accumulati in queste settimane sono stati provocati dal maltempo, ma l’intervento sarà concluso entro la fine dell’anno.

Com’è noto, sono state collocate delle barriere di sicurezza in acciaio al posto di quelle preesistenti. Il tutto, con l’obiettivo di rendere lo stesso cavalcavia a norma e quindi di renderlo più sicuro per i pedoni che lo attraversano.

Allo stato attuale, si sta procedendo con la pavimentazione dello spazio riservato ai pedoni e quindi ci sono tutti i presupposti perché il cantiere venga rimosso entro la fine dell’anno, con il ritorno alla piena funzionalità della struttura viaria.

“Purtroppo l’esecuzione di questi lavori ha registrato dei disagi iniziali – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Cosimo Elmo – ma siamo riusciti ugualmente a realizzare gli interventi di messa in sicurezza che avevamo previsto e che, al momento, riguardano una delle due corsie. Voglio precisare che il transito dei pedoni finalmente avverrà in piena sicurezza, per giunta senza alcun restringimento rispetto a prima. Stiamo ipotizzando, in ogni caso, di indirizzare i pedoni verso un utilizzo volontario a ‘senso unico’ (da Bozzano alla Commenda sulla corsia interessata dall’intervento e nel senso opposto sull’altra corsia) degli spazi riservati al transito a piedi. Ai cittadini, pertanto, chiediamo ancora qualche giorno di pazienza prima dell’ultimazione dei lavori”.