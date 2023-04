EOLICO – MAZZOTTA (FI): NO A SCELTE SENZA CONDIVISIONE DEI TERRITORI

Nota del presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Paride Mazzotta.



“Ci risiamo: altri progetti di impianti eolici in mare che riguardano la costa adriatica salentina. Noi non siamo quelli dei “no” a prescindere, non è una pratica vicina al nostro patrimonio ideologico, ma non c’è dubbio che non si possa accettare un attacco indiscriminato senza prima un coinvolgimento vero dei territori. Gli slogan suadenti che fanno sognare picchi occupazionali e benefici per gli operatori economici non bastano a rassicurarci: serve un approfondimento sui progetti che offra dettagli anche e soprattutto sui riverberi per il paesaggio e per i nostri fondali. È pleonastico ricordare quanto il mare sia un bene non solo naturalistico, ma anche economico per la Puglia: è proprio da qui che abbiamo costruito la fortuna del nostro settore turistico, così come è un dovere per chi governa preservare ciò che ha un valore inestimabile per le future generazioni. I progetti presentati da due multinazionali con investimenti di circa 7,5 miliardi di euro risultano particolarmente impattanti per il territorio ed è una circostanza contro cui già si sono pronunciati i sindaci dei Comuni interessati. E noi ne condividiamo le preoccupazioni, tanto da non poter assecondare chi sostiene la bandiera delle rinnovabili: in questo caso, il prezzo da pagare sarebbe troppo alto. Non ci stiamo”